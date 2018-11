Le reazioni politiche alla protesta dei gilet gialli in Francia

Mentre il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha denunciato la «deriva totale» del movimento dei gilet gialli, che da sabato 17 novembre blocca strade e raffinerie per protesta contro le tasse sul carburante, dopo giorni di silenzio anche il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto sulla protesta auspicando la via del dialogo per placare le tensioni. Macron ha riconosciuto che è «normale» che la gente esprima frustrazione, aggiungendo che sta cercando di «cambiare le abitudini» del Paese sui combustibili fossili e ciò «non è mai semplice». Ed ha poi ribadito le sue promesse di sussidi per le famiglie a basso reddito per comprare automobili o passare a metodi di riscaldamento domestico più 'puliti'.

IL MINISTRO DELL'INTERNO CASTANER: «MOVIMENTO RADICALIZZATO»

Invitato dalla tv France 2, Castaner è invece stato molto più netto e ha puntato il dito contro una «radicalizzazione» del movimento e un «altissimo numero di feriti». «Vediamo chiaramente oggi», ha detto, «che c'è una deriva totale di una manifestazione che essenzialmente, sabato, si era svolta in un ambiente sereno. Si vede che c'è una radicalizzazione, con rivendicazioni non più coerenti, che vanno a destra e a sinistra». Da sabato, le manifestazioni hanno provocato un morto e 528 feriti, 17 dei quali gravi. Castaner ha citato in particolare il caso dei «tre poliziotti feriti a colpi di bocce» e il gruppo che si era asserragliato in un centro commerciale «armato di spranghe di ferro e bottiglie molotov». «Il diritto di manifestare», ha detto il ministro, «non è quello di bloccare, di non annunciare, di ferire gli agenti».