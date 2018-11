Cosa c'è dietro lo scontro fra Enel e governo sul decreto rinnovabili

Il manager ha spiegato: sull'argomento «non abbiamo sufficiente chiarezza circa le politiche in Italia, per questo non abbiamo messo l'Italia nel piano (investimenti, ndr). C'è qualcosa che si sta sviluppando, forse avremo qualcosa di più chiaro alla fine dell'anno». Sempre durante la presentazione, gli è anche scappato un plauso al nuovo governo spagnolo, che «ha le idee chiare» su questo versante. All'estero, sulle rinnovabili, il gruppo impegna oltre la metà dei suoi investimenti, in Italia non può farlo perché il governo non ha ancora sbloccato il decreto Ref. Soprattutto la maggioranza gialloverde - molto cauta al punto di minacciare di cancellare gli incentivi inserita nel contratto di governo - ha escluso dalle rinnovabili il geotermico, ha limitato il perimetro dell'idroelettrico, non ha inserito norme e stimoli per riqualificare le vecchie pale eoliche. Tutte questioni centrali per un gruppo come Enel, che in Italia produce il 52% della sua elettricità proprio dalle rinnovabili. In quest'ottica, e in attesa di vedere il decreto, Starace non ha ancora allocato le risorse da investire. Che potrebbero salire di un miliardo o qualcosa in più, se il governo modificasse il Ref nella direzione auspicata da viale Regina Margherita.

OPEN FIBER E GLI «ACCROCCHI FINANZIARI»

Non da meno il capitolo Open Fiber, la controllata di Enel e Cdp che entro il 2021 vuole cablare con la banda larga 19 milioni di abitazioni. Durante la presentazione del piano Starace ha provato a trattenersi. Ma all'ennesima domanda su che cosa pensasse dei progetti del governo per una società unica della rete sotto il cappello pubblico, unendo anche l'infrastruttura di Telecom per lo più in rame, è sbottato: «Ogni volta che si parla della rete, non parliamo mai di Open Fiber, ma di "fantafinanza". Diciamo invece che sta facendo bene il suo mestiere, sta cablando, ha i soldi, funziona, sta mettendo giù un'infrastruttura che è quanto di meglio ci sia in Europa». Per essere più chiaro, eccolo aggiungere: «Open Fiber è nata per cablare nel modo più veloce e più economico il Paese. In passato ho parlato di accrocchi finanziari, oggi dico che tutto quello che va in questa direzione aiuta, va bene, il resto no».

IL PROGETTO IN SOLITARIA DI CABLARE L'ITALIA

A un cronista che gli faceva notare che il sistema tariffario Rab per incentivare gli investimenti avrebbe finito per alzare il costo delle bollette telefonica, ha replicato: «Appunto, dovremo anche vedere la creazione di valore per gli italiani. Al momento non sappiamo nemmeno di cosa si sta parlando, quindi si lasci lavorare Open Fiber, si lasci tempo a Tim di definire la loro strategia con un accordo tra gli azionisti che permetta di avere un interlocutore». Al di là delle battute e dei messaggi, la strategia di Starace sulla banda larga è sempre la stessa. In primo luogo, provare ad andare avanti in solitaria cablando l'Italia anche nelle cosiddette zone a fallimento di mercato e offrirsi come fornitore wholesale ai tutti player della telefonia, Tim compresa. In caso contrario far confluire Open Fiber in una nuova società, soltanto se allocheranno gli asset in fibra e non quelli in rame, ma tenendo fuori i debiti e i dipendenti in esubero di Telecom. Ma il governo e i soci dell'ex monopolista, sia i vincitori Elliott sia gli sconfitti di Vivendi, sembrano avere progetti diversi.