Di Maio e Salvini contro l'Unione europea sulla manovra

IL LUNGO ITER DELLA PROCEDURA D'INFRAZIONE

Mercoledì 21 novembre sarà pubblicata la valutazione ufficiale della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio. Contestualmente dovrebbe essere pubblicato anche il rapporto sul debito dell’Italia, in cui verrà raccomandato l’avvio di una procedura d'infrazione. A quel punto i rappresentanti dei governi europei riuniti nel Comitato economico e finanziario avranno due settimane per valutarlo. Se il Comitato si prendesse tutto il tempo a sua disposizione, ed è probabile che ciò accada, l’Ecofin del 4 dicembre non farebbe in tempo a votare sull’avvio della procedura e si andrebbe quindi, come detto sopra, a quello di gennaio. Dopodiché Roma avrà da tre a sei mesi di tempo per porre rimedio.