Renzi ha avviato la sua scissione dal Pd

È questo il senso dei comitati civici che in suo nome stanno nascendo in tutta Italia sotto il non originalissimo titolo di “Ritorno al futuro”. Nell’attesa di ritornarci, al futuro, a scanso di equivoci è meglio distruggere il passato, ovvero il Pd, partito che Renzi ha invano tentato di domare prima, anche se non ancora formalmente, di separarsene. Nei fatti, si muove già da separato in casa: non partecipa alle riunioni importanti, organizza quelli che una volta si sarebbero chiamati incontri di corrente, lancia candidati alla segreteria, leggi Marco Minniti, salvo ripudiarli un minuto dopo.

I DEM VERSO UNA SECONDA SCISSIONE

Perché l’ex premier, in questo del tutto simile a Silvio Berlusconi, non concepisce l’altro da sé, dunque non può che essere protagonista unico in scena. Da qui l’idea di procedere con quella che di fatto sarà la seconda scissione nel giro di due anni: dopo D’Alema, Bersani & co, che ne frattempo hanno già consumato la scissione della scissione decretando la fine del dimenticabile Liberi e uguali, anche Renzi ballerà da solo. Purtroppo la sua vanità è più forte dei sondaggi che lo sconsigliano all’impresa.