Minniti-Zingaretti replay dello scontro Veltroni-D'Alema?

IN GIOCO IL FUTURO DEL PD E DELLA SINISTRA

La vera differenza tra lo scontro fra di loro e quello dei loro fratelli maggiori è che Minniti e Zingaretti non hanno la voglia di farsi del male reciprocamente, mentre Massimo e Walter, spinti anche dai loro catastrofici suggeritori, si sono picchiati come fabbri. Se fossimo in una situazione tranquilla si potrebbe dire: che vinca il migliore. La scelta fra i due è affidata a sensibilità molto particolari e dai confini molto sottili. Tuttavia non siamo in una situazione ordinaria ma in una straordinaria e il tema non è chi vincerà fra i due ma se riusciranno, l’uno o l’altro o insieme, a far provare agli italiani un qualche interesse verso questo scontro che appare un rito lussuoso per un partito che non schioda dal 17-18% e che Renzi vuole svuotare con i suoi comitati civici.