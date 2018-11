Salvini al M5s: Dl sicurezza entro il 3 dicembre o salta tutto

Matteo Salvini ipoteca il governo sul Dl sicurezza: se entro il 3 dicembre non sarà approvato, ha dichiarato il ministro degli Interni Matteo Salvini a un evento a Roma nel piazzale di Viminale per la donazione del sangue, «salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro». Il leader della Lega ha poi aggiunto, rispetto al suo rapporto con il numero uno dei Cinque Stelle: «Andiamo d'amore e d'accordo. Non sono mai andato d'accordo con un politico come con Luigi Di Maio». Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo la lettera dei 19 deputati del Movimento Cinque Stelle, molti dei quali vicini al presidente Roberto Fico, che hanno espresso dubbi sul Dl sicurezza chiedendo modifiche al testo e un tavolo di confronto all'interno del partito.