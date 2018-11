La bufala leghista della recita di Natale saltata a Terni

L’epopea delle recite di Natale…Da quando faccio fact checking per diletto ogni singolo anno almeno una volta ho dovuto fare i conti con le famigerate recite di Natale (ma anche presepi, concerti e così via) annullate per non mancare di rispetto alle altre religioni. L’indignazione di chi non va a scuola da qualche anno si tocca con mano, peccato che (come per i famigerati genitore 1 e 2 o chi ne fa le veci) sia un dato di fatto che nella scuola statale italiana sono anni che normalmente il Natale si festeggia in forma non religiosa. Perché la scuola è laica, sicuramente esistono istituti dove ancora si fa il presepe o si organizzano i canti di Natale dedicati alla nascita di Gesù, ma non è la prassi, non è quanto andrebbe fatto. Poco importa l’esser nostalgici o meno, se si vogliono cambiare le cose occorre cambiare le regole sulla scuola statale. Non indignarsi di anno in anno. La cosa interessante è che quest’anno, per la prima volta da quando demistifico, al potere ci sono gli stessi in grado di poter cambiare le leggi sulla scuola laica, gli stessi che s’indignano e che pubblicano post stizziti sui fatti di Terni.

LA TRADIZIONALE DENUNCIA DI MATTEO SALVINI

«Si avvicina il #Natale e spuntano di nuovo "dirigenti scolastici" che vogliono impedire le recite ai bambini», è sbottato su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Non si tratta solo di religione, ma di storia, radici, cultura. Viva le nostre tradizioni, io non mollo! Diffondiamo!».