Gli italiani non si fidano del governo ma lo votano

IL PARADOSSO: CHI SI FIDA DEL GOVERNO NON COMPRA BTP

Ora la domanda: ma perché questa maggioranza, nonostante tutte le evidenze che la sconsigliano, insiste nel portare avanti una politica economia finanziata per la gran parte in pesante deficit? Credo che la risposta stia nella sua granitica sicurezza di avere gli italiani dalla loro parte. Sicurezza di cui settimanalmente i sondaggi danno matematica evidenza indicando un consenso che per Lega e Movimento 5 stelle insieme sfiora il 60% degli elettori. Ecco che quindi gli accorati appelli di istituzioni nazionali e internazionali a rivedere i numeri della manovra vengono percepiti come un attacco al volere del popolo sovrano e al primato della politica. Ma basterebbe che l’esecutivo guardasse alla riluttanza con cui gli italiani sottoscrivono le sue obbligazioni per ridimensionare questa convinzione: coloro che votano in massa la maggioranza al potere sono gli stessi che non si fidano quando la medesima chiede di prestargli i loro soldi. E dal non fidarsi economicamente al non fidarsi politicamente, come la storia recente è lì a dimostrare, il passo è breve e repentino.