Davide Casaleggio sulle potenzialità della Blockchain

DOMANDA. Casaleggio, tutti pazzi per la Blockchain. Ma perché è così importante e in che modo è destinata a influenzare il futuro?

RISPOSTA. Semplificando, come negli Anni 90 il protocollo Tcp-ip ha generato internet e da lì i social media e l’e-commerce, dunque nuove modalità di scambiare informazioni, acquisire beni e anche relazionarci, oggi c’è la Blockchain, una nuova tecnologia destinata a impattare su tutti i livelli della socialità e del business. Ma non è l’unica: è piuttosto di uno dei quattro pilastri della quarta rivoluzione industriale assieme all’Internet delle cose, all’intelligenza artificiale e ai Big Data.

La Blockchain è un database distribuito: tutti i nodi di una rete ne custodiscono una copia, protetta da crittografia. Dunque non si può falsificare. E questo la rende un registro sicuro. Quali sono gli usi che già sono in corso?

Il primo che mi viene in mente è l’uso nel sistema di certificazione di filiera. Quindi, per esempio, la possibilità di sapere se una bottiglia d’olio è veramente stata coltivata e raccolta in Italia, e in quale luogo.

Ma è stata adoperata anche nelle elezioni: in Sierra Leone hanno sperimentato il voto elettronico, usando una tecnologia basata sulla Blockchain. Potrebbe essere un passo verso la democrazia elettronica?

Oltre che sulle certificazioni di filiera, il registro condiviso può essere applicato in molti contesti, anche nei sistemi di voto. La Sierra Leone è solo uno degli esempi. Ma ce ne sono diversi. Per esempio nel Comune di Zugo in Svizzera recentemente hanno sperimentato il sistema di voto basato sulla Blockchain. E anche in Olanda e Australia ci sono utilizzi per quanto riguarda il voto.

La userete anche su Rousseau, il sistema di voto del Movimento 5 stelle?

Sì. Confermo.