Perché è stata rinviata l'approvazione del ddl anticorruzione

DI MAIO ACCUSA, MA SENZA FARE NOMI

Il capogruppo pentastellato a Montecitorio, Francesco D'Uva, ha spiegato che sul punto che non c'è ancora un accordo all'interno della maggioranza, ovvero con la Lega. E quindi «chiederemo lo slittamento». Le ragioni politiche sono state illustrate ai deputati M5s direttamente dal leader, Luigi Di Maio, che ha lanciato accuse pesanti: «Questa norma è il peggio perché salva i politici che rubano i soldi. Per noi è inaccettabile. Vogliono macchiare il ddl sulla corruzione, ma noi non lo permetteremo». Il voto sul peculato «è stato fatto per affossare il disegno di legge. È evidente a tutti che non siamo stati noi, perché noi quando abbiamo qualcosa da dire lo diciamo pubblicamente e non ci nascondiamo con il voto segreto».