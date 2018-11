Cosa c'è dietro ai rumors su un possibile governo di centrodestra

BERLUSCONI: «PRESTO UN GOVERNO DI CENTRODESTRA PER L'ITALIA»

Non è un caso che il leader di Fi abbia deciso di mettere nero su bianco quello che ormai pensa da diverso tempo: «Il governo non è in grado di proseguire», ha premesso il Cavaliere, presto daremo un esecutivo di centrodestra al Paese». Ed è proprio sul 'presto' che è concentrata ora l'attenzione del leader azzurro. I sondaggi che continuano a dare in calo Forza Italia sono un campanello d'allarme su cui si è soffermata la riunione a palazzo Grazioli, con preoccupazione. E proprio la chance, seppur complicata, di poter rientrare in pista con un esecutivo targato centrodestra è vista dal leader di Forza Italia come un'occasione da non perdere.

ATTESA PER LA DECISONE DI STRASBURGO SULL'INCANDIDABILITÀ

A questo si aggiunge la speranza di una sentenza favorevole da parte della Corte dei diritti umani di Strasburgo, attesa per martedì 27: a quel punto, avrebbe detto Berlusconi ai suoi, io tornerò pienamente in campo. A questo punto le strade sarebbero due, anche se entrambe di non semplice attuazione. Una di questa passerebbe da un ritorno alle urne. Per capire la fattibilità bisognerà aspettare le prossime elezioni. Tra gennaio e febbraio si voterà in Basilicata, Abruzzo, Sardegna e Piemonte e in altri 4 mila comuni, e ovviamente le Europee.

PER I SONDAGGI CENTRODESTRA AL 43,4%

Lorenzo Pregliasco ha spiegato su l'Espresso che secondo una simulazione di YouTrend sulla base degli ultimi sondaggi il centrodestra dovrebbe arrivare intorno al 43,5% con 334 seggi alla Camera e 168 al Senato, recuperando voti e scranni sia al Pd che al M5s, che anzi perderebbero voti rispettivamente nel Centro Italia che al Sud.

UN NUOVO GOVERNO CON LO STESSO PARLAMENTO

Ma nella mente del Cav c'è però anche un'altra operazione, un'operazione che non passa per le urne. Il progetto a cui Berlusconi sta lavorando prevede l'allargamento delle 'truppe' di centrodestra con chi è pronto a 'dare una mano' ad un nuovo esecutivo. Che la strada sia difficile da percorrere gli azzurri lo sanno bene e lo avrebbero fatto notare proprio al Cavaliere, che però è pronto a tentare il tutto per tutto.

MATTARELLA DISPONIBILE A ESECUTIVI DIVERSI

In più, a quanto raccontano alcuni presenti al vertice, Berlusconi avrebbe lasciato intendere che da parte del Presidente della Repubblica, nel corso del colloquio avuto diversi giorni fa, sarebbe emersa una disponibilità di massima ad esaminare una maggioranza diversa, se esistesse, con il leader di Forza Italia a giocare un ruolo di primo piano. Un progetto, gli stessi azzurri ne sono consapevoli, di difficile realizzazione ma su cui il capo di Fi starebbe seriamente ragionando, convinto che di fronte ai mercati in caduta libera e con lo spread che tocca vette altissime anche Salvini avrebbe difficoltà a dire di no ad un nuovo scenario.