Io, invece, caro Minniti sono stato comunista

Mi è dispiaciuta la frase con cui Marco Minniti, che stimo ma non voterò perché non voterò alle primarie del Pd, nega di essere stato comunista. Mi era piaciuta invece quella di Massimo D’Alema che ha definito pazzo chi sogna il comunismo e «senza cuore» chi non ne è ha nostalgia. Io sono stato comunista. Anche molti di quelli che negano di esserlo stati, lo erano. Purtroppo per loro esistono emeroteche, teche Rai in cui il loro “comunismo” viene documentato come un testamento. Tuttavia vorrei provare a fare un altro ragionamento per evitare di farmi sopraffare dall’ira accusando così i “mai stati comunisti” di opportunismo.

IL PRIMATO DELLA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE

Nel Pci, c’era scritto nello Statuto, poteva starci chiunque aderisse al suo programma politico. Non c’è mai stata una scuola di rivoluzione. Né ricordo momenti in cui si sognava una società totalitaria e collettivista. Nessuno avrebbe mai messo in discussione l’intervento pubblico in economia e nei servizi essenziali, il tema del primato della classe operaia, anche dove gli operai non c’erano, era un mantra ossessivo, ma la democrazia parlamentare ci era entrata nel sangue e la famosa dittatura del proletariato non se la filava nessuno. Molti di noi tifavano per i Paesi di orbita sovietica, altri no. Non vi dico dove stavo io, per non fare il fenomeno. Negli anni, soprattutto negli anni in cui sono entrati nel partito quelli della mia generazione, sessantottini o influenzati dal Sessantotto, il mito era il partito in quanto tale non il comunismo. Non sono separabili? Sono separabili.

QUELL'ANTICOMUNISMO DA SALOTTO

Molti giovani intellettuali comunisti, specialmente di scuola romana, già allora giocavano a non dirsi più comunisti nelle loro riunioni o nei loro cenacoli. Le peggiori battute anticomuniste le sentivi in alcune riunioni con vecchi ormai disincantati e giovani rampanti. Ricordo, l’ho scritto anni fa, persino il rimprovero di Pajetta al gruppo di giovani dirigenti del Pci, fra cui c’era chi scrive, in viaggio a Mosca quando seppe che eravamo stati ricevuti da Ponomariov: «Quel vecchiaccio comunista». Può essere accaduto che tanti abbiano preso sul serio il loro anticomunismo da salotto di quel periodo. A me non capitò. Arrivai al Pci da esperienze giovanili varie e poi dal Psiup e nel Pci rimasi contento di dirmi “comunista”. La vulgata ignorante di questi anni ci ha descritti come filosovietici, ottusi e quant’altro, mentre coltivavamo il cinema americano, la letteratura americana e sognavamo di vivere a New York. Tuttavia è andata così non col nostro comunismo ma con l’anticomunismo che ha creato addosso a noi una cappa di vergogna che rifiuto.