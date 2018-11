L'emendamento sul peculato e la rimborsopoli al Pirellone

DA PECULATO A SEMPLICE ABUSO D'UFFICIO

L'emendamento, come ha spiegato lo stesso promotore, l'ex M5s Catiello Vitiello, «prevede una forma aggravata di abuso d'ufficio laddove c'è una distrazione che non configura però peculato. Per quanto riguarda la prescrizione si applicano quindi le regole dell'abuso di ufficio». Le presunte 'spese allegre' degli ex consiglieri potrebbero ricadere nella nuova fattispecie di abuso d'ufficio con pene più lievi e tempi di prescrizione più rapidi rispetto al peculato.

SENTENZA PREVISTA PER GENNAIO 2019

La sentenza del maxi processo milanese è prevista per il prossimo 18 gennaio. Era attesa per il 19 ottobre scorso, ma i giudici della decima sezione penale in quell'udienza hanno deciso di rinviare di tre mesi il verdetto per attendere le motivazioni della Cassazione che si è espressa, per la prima volta a luglio scorso, su un caso della presunta 'rimborsopoli', quello dell'ex consigliere lombardo del Pd Carlo Spreafico, che aveva scelto il rito abbreviato e che attende un processo d'appello 'bis'.

CHIESTE CONDANNE FINO A 4 ANNI

Al centro del processo milanese ai 57 imputati, iniziato più di tre anni fa, ci sono le presunte spese "allegre" con i fondi pubblici dei rimborsi percepiti, che erano assegnati ai gruppi consiliari, e l'accusa di peculato e per alcuni anche di truffa. Il pm Paolo Filippini ha chiesto condanne tra 1 anno e 10 mesi e 4 anni. L'accusa principale di peculato ha una prescrizione lunga (12 anni e mezzo almeno), mentre il reato di truffa contestato, in particolare, all'ex presidente del consiglio regionale Davide Boni e all'ex capogruppo in Consiglio della Lega Stefano Galli è destinato ad essere cancellato a breve dalla prescrizione.

I RISCHI: PENE PIÙ BASSE E PRESCRIZIONE PIÙ RAPIDA

Se dovessero essere riscritti i reati di peculato e abuso d'ufficio, sulla base dell'emendamento approvato, le contestazioni del processo milanese che riguardano gli anni tra il 2008 e il 2012 potrebbero ricadere nell'abuso d'ufficio con pene più basse e prescrizione più rapida.