L'Unione europea ha bocciato la manovra

La manovra italiana, ha argomentato la Commissione, vede un «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell'Ecofin dello scorso 13 luglio. Ragion per cui, Bruxelles ha deciso con «rammarico» di «confermare» la sua precedente valutazione della bozza del bilancio dell'Italia. Poco prima della stroncatura dell'Europa, in una giornata positiva sui mercati finanziari, l'Ocse (Organizzazione per lo sviluppo economico) aveva diffuso le stime sulla crescita italiana, rivista al ribasso, e definito il nostro Paese «un rischio» per l'Europa. E proprio sulla crescita, secondo il vice presidente della Commissione Valdis Dombrovskis, questa manovra avrà un impatto «probabilmente negativo»: «Non contiene misure significative per rafforzare il potenziale di crescita, anzi, possibilmente il contrario», ha detto l'ex premier lettone.