La Brexit può essere rinviata di un anno

La possibilità è scritta nera su bianco nella bozza della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito che il 22 novembre ha ricevuto il via libera della Commissione Ue ed è stato inviato dal presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ai 27 capi di Stato e di governo. Per il periodo di transizione post-Brexit, si legge nel documento, «il Comitato congiunto Ue-Gb potrà, prima del primo luglio 2020, adottare una sola volta la decisione per estendere il periodo di transizione per il massimo di un anno». Cioè fino al dicembre del 2021. Nella bozza è scritto anche che Ue e Regno Unito «ricordano la loro determinazione a sostituire la soluzione del 'backstop'» il meccanismo che stabilisce lo status quo per le frontiere irlandesi, «con un successivo accordo che stabilisca disposizioni alternative per assicurare che non sorgano frontiere fisiche sull'isola di Irlanda, su base permanente». In sostanza il nodo più difficile da sciogliere è stato stralciato e rimandato anch'esso a un'altra intesa. Anche della questione Gibilterra, questione dolente per la Spagna, non si trova traccia, né di quella sui diritti della pesca, sollevata dalla Francia.