L'asta dei Btp Italia si è fermata a 2,1 miliardi

TITOLI CON SCADENZA NEL 2022

I titoli, con scadenza a novembre del 2022, sono stati collocati con un tasso d'interesse dell’1,45%. L’emissione del 2012, la peggiore di sempre, si svolse in un contesto in cui pesavano la crisi della Grecia e quelle delle banche spagnole, la recessione nel nostro Paese e lo spread sopra quota 400 punti base. Dal tunnel si uscì solo alla fine di luglio, quando Mario Draghi annunciò che la Bce avrebbe fatto «tutto il necessario per sostenere l’euro» («whatever it takes»).