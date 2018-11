Chi sono i sette candidati per la segreteria del Pd

Il Pd ha aperto formalmente, con l'assemblea nazionale del 17 novembre, il percorso congressuale che porterà all'elezione del nuovo segretario. In linea di massima i mesi di gennaio e febbraio 2019 saranno dedicati ai congressi di circolo e alle convenzioni provinciali, che selezioneranno i tre candidati più votati destinati a sfidarsi alle primarie. I gazebo dovrebbero aprirsi il 3 o il 10 marzo. Se nessuno dei tre candidati dovesse raggiungere il 50% delle preferenze, per eleggere il segretario si andrebbe di nuovo in assemblea nazionale. Al momento in campo ci sono sette persone: ecco i loro profili, in ordine alfabetico.