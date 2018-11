Il piano del governo per la trattativa sulla manovra

Perché per un M5s già in calo nei sondaggi, il "reddito" può fare la differenza tra la 'vita e la morte' nelle urne. La legge per disciplinarlo arriverà a gennaio, dicono dalla Lega, facendo capire che già i tempi sono dilatati. Ma i Cinque stelle replicano che ci sarà, come promesso. E le pensioni d'oro? Al tavolo gialloverde l'intesa finale non è stata ancora trovata. Solo la prossima settimana si inizierà a votare la manovra in commissione alla Camera. Dall'incontro Conte-Juncker si attende di capire come procedere. Se la procedura d'infrazione apparirà inevitabile, Di Maio spingerà per allungarne i tempi, nella speranza che da maggio in Europa spiri davvero il vento amico del populismo. Ma se trattativa si aprirà con l'Ue, un'altra trattativa - non meno difficile - si dovrà intavolare nel governo. Perché, spiegano i "dialoganti", trattare si può solo se si sposta più in là l'avvio delle misure di bandiera: promettere di contenere il deficit entro il 2,4% non basta.

DI MAIO IMPANTANATO NEL REDDITO DI CITTADINANZA

Da un lato c'è Salvini, che tiene alti i toni ma in realtà con il vento dei sondaggi a favore, è pronto a giocare la carta della rassicurazione dei ceti produttivi e della gradualità di avvio delle promesse elettorali. Dall'altro c'è Di Maio, che non intende concedere più un centimetro di vantaggio all'alleato ma ha più difficoltà a rimodulare il reddito di cittadinanza senza che sembri una promessa non mantenuta (già aver aperto ai parametri Isee viene reputata enorme concessione in casa M5s). A rendere ancor più difficile la situazione, c'è una convivenza sempre più densa di sospetti e tensioni. Lo dimostra, osservano i leghisti, il caso Giorgetti: l'accusa M5s di aver mosso i franchi tiratori dell'anticorruzione, mirerebbe a indebolire «l'uomo della trattativa». Senza considerare che il timore che Salvini voglia riscuotere subito il dividendo elettorale solca il gruppo parlamentare pentastellato: «Vedrete», sibilano dal Pd, «quanti 'responsabili' si faranno vivi per far nascere un governo di centrodestra e non andare a casa».