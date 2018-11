Dopo la bocciatura dell'Ue il governo non cede sulla manovra

SALVINI: «NOI PASSI INDIETRO NON NE FACCIAMO»

Ancor più nette le parole spese dal vicepremier Matteo Salvini. «Noi passi indietro non ne facciamo», ha ribadito intervenendo a Unomattina, su RaiUno, a proposito del confronto con Bruxelles sulla manovra. «Non faremo passi indietro perché i soldi che abbiamo messo nella manovra economica», ha aggiunto il vicepremier e ministro dell'Interno, «riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si tocca, si assumono mille ricercatori universitari, ci sono corsi di specializzazione per 600 medici, quindi non abbiamo messo lì dei soldi a caso. C'è un'idea di Italia che cresce. Se poi con Bruxelles vogliamo ragionare di investimenti, c'è stata l'alluvione in Veneto, in Friuli, in Trentino, in Sicilia, in Sardegna, se vogliamo mettere più soldi sulla tutela del territorio, per carità di Dio. Ma siccome sono soldi degli italiani, non dell'Europa». «Quello che l'Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero: io quella legge voglio smontarla», ha concluso Salvini.

DI MAIO CHIEDE RISPETTO PER L'ITALIA

L'altro vicepremier, Luigi Di Maio, ha chiesto rispetto per l'Italia: «La procedura di infrazione va discussa e io credo nella discussione. Spero nel dialogo e nel confronto perché vogliamo spiegare le nostre ragioni. Abbiamo un modo diverso di affrontare il debito e capisco che alcuni si sentano disorientati. Ma non si può trattare l'Italia così dopo anni di massacri». Mentre il ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, ha dato la colpa al Partito democratico: «La manovra darà un impulso senza precedenti all'economia reale. Vogliamo dialogare con le istituzioni dell'Unione europea, perché è chiaro che le ricette dell'austerity hanno fallito. La possibile procedura per debito eccessivo è la diretta conseguenza del debito accumulato dagli ultimi due governi. L'Italia paga colpe del Pd, noi stiamo invertendo rotta attraverso la crescita».

LE IMPRESE GIOVANI DEL TERZIARIO BOCCIANO LA MANOVRA

La manovra, tuttavia, è ritenuta «inefficace» per contrastare la crisi economica dal 55,3% delle imprese giovani del settore terziario. Il dato emerge dall'ultimo rapporto realizzato da Confcommercio in collaborazione con Format-Research, presentato in occasione del Forum dei Giovani Imprenditori di Confcommercio. Al 70% delle imprese giovani, invece, piace la flat-tax.