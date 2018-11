Cosa ha detto Conte alla Camera sulla manovra

GUADAGNARE TEMPO IN CASO DI PROCEDURA D'INFRAZIONE

A giudizio del premier, quasi tutte le politiche economiche e le riforme messe in campo dal governo M5s-Lega sono «perfettamente in linea con le raccomandazioni» giunte dall'Ecofin. Conte ha quindi citato il piano per le dismissioni immobiliari, le semplificazioni nella Pubblica amministrazione e lo «stretto monitoraggio» della spesa pubblica, allo scopo garantire il «rispetto assoluto del rapporto deficit-Pil» entro il 2,4%. Tuttavia, nel caso in cui l'Ecofin «dovesse decidere di aderire alla raccomandazione della Commissione», ovvero nel caso in cui per l'Italia si aprisse ufficialmente una procedura d'infrazione, l'Italia chiederà «tempi di attuazione molto distesi», che serviranno per consentire alla manovra «di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico».

PROMESSI INVESTIMENTI PER 36 MILIARDI DI EURO

Conte ha quindi sottolineato il piano di investimenti che dovrebbe ridare slancio all'economia italiana. Il governo «da una parte sta per adottare in via definitiva il decreto della presidenza del Consiglio che ripartisce le risorse, pari a 36 miliardi di euro, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; dall'altra sta lavorando al decreto di ripartizione dei fondi stanziati per il 2019». Secondo Conte sono sufficienti «poco più di 900 milioni per garantire la messa in opera di infrastrutture del valore di quasi 2 miliardi» e l'effetto sull'economia di questi interventi «sarebbe immediato». Tra questi interventi, quelli contro il dissesto idrogeologico assumerebbero priorità assoluta e le spese «dovranno essere considerate nel quadro delle regole di flessibilità, già previste dalla normativa europea».