Congedo dai lettori: non scriverò più di politica

NON VOGLIO PIÙ SPARGERE PESSIMISMO

Non sono uno che crede alle favole e quindi non ho mai pensato che nel futuro sarebbe stato tutto bello. Ma neppure ho sospettato che tutto sarebbe stato brutto, così brutto. Io ho rispetto per me e per quelli che mi hanno seguito. Se lascio è perché non voglio spandere pessimismo, non voglio dire «mandateli tutti a affanculo» soprattutto gli autori di questo ignobile slogan. Ma lo penso. E penso che c’è un tempo in cui la politica, che è stata tanto o tutto nella tua vita, la devi lasciar andare perché tu, almeno tu, non puoi farci niente. Già oggi non guardo più i talk che dedicano ore a dibattiti e liti senza senso. Già oggi non leggo quei giornali che incitano all’odio, alla ricerca del nemico. Non giudico alcuno ma voglio vivere in altro modo e da un’altra parte. Addio alla politica, quindi. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di leggermi.