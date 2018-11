Sondaggio Emg per Agorà, il partito di Renzi dato al 12%

Se in pochi mesi il gradimento per una sua iniziativa autonoma è triplicato, forse si spiega come possa essere così ottimista sulle sue sorti politiche. Intanto però resta nel Pd che viaggia verso le primarie per eleggere il prossimo segretario e per i sondaggi di Emg Acqua Nicola Zingaretti è in testa alle preferenze degli intenzionati a partecipare al voto con il 38%, delle preferenze, seguito da Marco Minniti - il più vicino a Renzi dei tre candidati - con il 28%, e dal segretario uscente Maurizio Martina con il 15%. Giù dal podio Matteo Richetti con l'8%, Cesare Damiano con il 5%, Francesco Boccia con il 4%, e il giovane Dario Corallo, appena al 2%