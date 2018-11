Di Maio promette la Blockchain nell'ordinamento dello Stato

ZANICHELLI (M5S): «TECNOLOGIA DA INSERIRE NELL'AGENDA POLITICA»

In settimana, a margine di un incontro che si è tenuto a Montecitorio sulle "tecnologie e innovazione per l'Italia di oggi", i pentastellati hanno insistito sul fatto che la tecnologia blockchain va sperimentata ed anche per questo ha previsto investimenti in legge di bilancio. Per Davide Zanichelli, deputato M5s in commissione Finanza alla Camera dei deputati, l'incontro si è trattato di «un'occasione importante per confrontarci con imprenditori ed esperti del settore sui possibili utilizzi di questa tecnologia che è destinata a rivoluzionare la nostra vita nel prossimo futuro. Come informatico e come deputato non posso che essere interessato a un tema come questo, che non può rimanere fuori dall'agenda politica di un Paese che vuole guardare al futuro con ambizione»