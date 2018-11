I temi al centro della cena tra Conte e Juncker

Come ha evidenziato lo stesso Moscovici, la possibilità di disinnescare la procedura per deficit eccessivo legata al debito c'è. Ma, è in sostanza l'osservazione proveniente dagli addetti ai lavori, molto difficilmente potrà basarsi solo su un'opera di convincimento riguardante la validità dei contenuti e dei numeri della manovra. Secondo le informazioni raccolte nella sede della Commissione, al centro dei colloqui del 24 novembre ci saranno tra l'altro temi quali il funzionamento della procedura per debito (una prima assoluta anche per la stessa Commissione), la questione dei tempi della procedura stessa, ma anche il tipo di sforzi che potrebbero essere richiesti per correggere i conti. L'appuntamento è fissato per le 19.30 al Palazzo Berlaymont, sede della Commissione, dove al 13esimo piano si svolgerà la cena di lavoro. Sempre che l'incontro precedente, quello tra Juncker e la premier britannica Theresa May sulla Brexit, non si protragga oltre le attese.