Rossi di Montelera e quei borghesi che volevano rinnovare la Dc

IL RIFIUTO DELL'IDEA DI CENTRODESTRA E IL DECLINO DELLA DC

Agnelli venne coccolato ma sostanzialmente isolato (non si sarebbe nemmeno ricandidato). Mazzotta fu spedito alla guida della Cariplo. Rossi di Montelera fu confinato a Torino, gemello separato dell’altro enfant prodige della borghesia, il milanese Massimo De Carolis. Per la cronaca preciso che queste vicende le recupero dai miei diari, scritti da liceale. E il mio non è un necrologio per Rossi di Montelera, che ne meriterebbe di più importanti. Ricordo queste cose perché spiegano il successivo declino della Dc, niente affatto uccisa dai giudici ma dalla sua pretesa di imporre una legge elettorale maggioritaria senza occupare nettamente l’ala destra del sistema. Gli Agnelli, i Mazzotta, i Rossi di Montelera avevano focalizzato per tempo l’esigenza di un centrodestra italiano civile, europeo e anche un po’ erudito e charmant, perché no? E invece la Dc si culló in una illusione di eternità che alla lunga non le portó bene. Ripensare queste storie minori fa bene anche al centrodestra di oggi: in fondo le battaglie di Rossi di Montelera avrebbero piena attualità anche nella Torino scesa in piazza per difendere l’Alta velocità.