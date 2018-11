Moscovici ha aperto a soluzioni condivise sulla manovra italiana

Moscovici ha iniziato il suo post - intitolato significativamente "L'Italia o l'esigenza del dialogo" - ricordando le due decisioni assunte nell'ultima settimana dalla Commissione europea con riferimento alla situazione economica del nostro Paese: il riconoscimento di una «non conformità particolarmente grave» della manovra rispetto alle norme del Patto di stabilità e crescita; e la conclusione della relazione sul debito, che per la prima volta ha certificato il mancato rispetto del criterio di riduzione progressiva, aprendo quindi la strada a una procedura d'infrazione per deficit eccessivo basata sul debito.

IL DEBITO PUBBLICO È UN'IPOTECA SUL FUTURO

La Commissione europea continua quindi a credere che la legge di bilancio prospettata dall'Italia «implichi rischi molto gravi per l'economia di Roma, per le sue banche, per le sue società e per i suoi contribuenti e risparmiatori. Semplicemente perché l'aumento del deficit (2,4% del Pil al posto dello 0,8% promesso a luglio) aumenterebbe ulteriormente il debito pubblico italiano». Il cui livello, già pari al 131% della ricchezza nazionale, «rimane la nostra più grande preoccupazione». Ma il debito «è un peso che grava sulle spalle di tutti gli italiani! Più di mille euro all'anno. E la cifra spesa dai contribuenti italiani per pagare gli interessi sul debito è pari a quella spesa per finanziare il sistema dell'istruzione. Non ridurre questo debito significa privarsi di investimenti produttivi per il futuro». Le decisioni assunte finora dalla Commissione europea, tuttavia, «non segnano l'avvio di una procedura» d'infrazione. Perché ora gli Stati membri dell'Ue «hanno 15 giorni di tempo per decidere se confermare oppure no» i giudizi di Bruxelles. Se ciò avverrà, la Commissione dovrebbe avviare la procedura e l'Ecofin, nelle prossime settimane, dovrebbe preparare una nuova raccomandazione per l'Italia al fine di correggere la manovra.

NON È IMMAGINABILE UN'EUROPA SENZA ITALIA

Indipendentemente dallo scenario, conclude Moscovici, «è nell'interesse di tutti continuare a dialogare e andare verso soluzioni comuni. L'ho detto e lo ripeto: il posto dell'Italia è al centro della zona euro e dell'Europa. Non riesco a immaginare l'Italia senza l'Europa, né l'Europa senza l'Italia. È membro fondatore della nostra Unione e si è sempre affermata come motore indispensabile dell'integrazione europea. Farò di tutto perché rimanga così per molti anni. La mia porta rimane aperta alle autorità italiane e sono convinto che saremo in grado di concordare soluzioni condivise a vantaggio degli italiani e dell'area dell'euro. È un percorso impegnativo ma praticabile! Voglio crederci».

CONTE SPERA IN UN CONFRONTO COSTRUTTIVO

Il premier Giuseppe Conte, intanto, ha ricordato che sabato 24 novembre «avrà un incontro con gli interlocutori dell'Unione europea e con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, mi confronterò con lui e con gli altri commissari. Non sono preoccupato, sono assolutamente vigile per quanto riguarda la tutela dei nostri interessi. Spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo molto serenamente, in modo spero molto costruttivo. Ho varie argomentazioni e le esporrò dettagliatamente».