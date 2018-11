Le grane del Movimento cinque stelle in Sicilia

IL PROCESSO SULLE PRESUNTE FIRME FALSE

Quella di Corleone è solo l'ultima grana per i pentastellati di Trinacria. Andiamo per ordine. Ancora pende sulla testa di 14 ex grillini e non un processo che ha coinvolto numerosi protagonisti del Movimento in Sicilia. L'indagine, partita da un esposto anonimo, riguarda le presunte firme false depositate dai 5 stelle a sostegno della lista per le Amministrative del 2012 a Palermo. Fra gli indagati, i parlamentari, Riccardo Nuti, nel 2012 candidato sindaco, Claudia Mannino e Giulia Di Vita e anche gli ormai ex deputati regionali Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio. Ora il processo è entrato nel vivo. «Sono stati ascoltati tutti i testimoni dell’accusa e adesso il giudice sta iniziando a sentire gli imputati», racconta Nuti a Lettera43.it. «La cosa rilevante è che la perizia della procura si è basata sulle fotocopie dei documenti. Quindi i periti stessi affermano che queste analisi non hanno nessuna rilevanza. Non solo: non è stata trovata alcuna similitudine tra le presunte firme false e la grafia di alcuni degli ex deputati nazionali». La Rocca, oggi collaboratrice nella segreteria del vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, però, ha confermato tutto: «Eravamo un po' sprovveduti in maniera molto superficiale si pensò: "Sì, ricopiamo le firme"». Nuti, che dopo essere stato indagato fu sospeso in maniera cautelare dai probiviri e che il 18 aprile 2017 lasciò con la collega Giulia Di Vita il M5s per entrare nel Gruppo Misto della Camera, non esclude che il processo sia stato costruito ad hoc per «cercare di farci fuori». «Oramai non è rimasto nulla di ciò che era il Movimento 5 stelle», sbotta. «L’esempio più eclatante è il modello Bagheria, decantato dai grillini in tutta Europa, ma che ha dei problemi evidenti».