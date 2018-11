La previsione di Savona: a gennaio picco di problemi sui Btp

Il Corriere ha sottolineato come tra i due ministri Giovanni Tria e Savona si siano invertiti i ruoli. Mentre il primo ora sembra al servizio delle scelte dell'esecutivo anche a costo di entrare in collisione con l'Unione europea, l'altro ora sembra essersi convinto che i rischi sono troppo alti. Paradosso della sorte, ora è Savona - l'estensore di Politeia, il documento con cui avrebbe voluto dibattere la politica economica europea a Bruxelles, dove però non è quasi mai andato, spogliato dalle deleghe dal suo stesso governo e smentito da una manovra che di investimenti ha finora assai poco - a dire che non solo la legge di bilancio va riscritta ma che anche il governo dovrebbe cambiare e forse una delusione per molti dei suoi fan che lo considerano euroscettico per eccellenza, seppure lui si definisca più europeista di tanti altri.