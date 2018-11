Perché il governo Conte ama la Guardia di finanza

IL MINISTRO TRENTA ALL'ANGOLO

Questa egemonizzazione delle poltrone da parte della Guardia di finanza, tra l’altro, abbandona nello sconcerto gli uomini delle Forze armate e affida all’oblìo il ruolo di Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, che non fa (o non può fare) nulla per tutelare gli uomini con le stellette. Per chiarire. Anche la Guardia di finanza ce le ha, ma non fa parte delle Forze armate: dipende dal ministero dell’Economia. La distonia della nomina dei vertici dei Servizi segreti, poi, si scontra anche con l’utilizzo dei reparti speciali militari nei teatri di guerra. Con una legge della passata legislatura i nostri “rambo” sono stati autorizzati a operare come 007 a tutti gli effetti. Ora, però, la linea di comando è cambiata. Prima li guidava qualcuno che, comunque, era uscito dall’Accademia militare. Ora lo farà uno che è uscito da quella della Finanza di Bergamo. E non è la stessa cosa per chi è sul terreno. Poi c’è un altro problema. Che fine farà Alberto Manenti? È possibile che l’uomo che custodisce una biblioteca di faldoni sui misteri italici possa andare ai giardinetti? Difficile. Allora forse è il caso di allacciare le cinture. Perché, dove non arriva lo spread potranno arrivare i segreti svelati… E forse i "canarini" non saranno sufficienti a tamponare le fughe di gas.