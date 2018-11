Spadafora contro Salvini per il post sulle contestatrici minorenni

«Salvini non si fa dire le cose né da me, né da nessuno. Io assolutamente non lo condivido, non so lui cosa farà». Vincenzo Spadafora, parlamentare del Movimento 5 stelle e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità e ai Giovani, ha commentato così la decisione del ministro dell'Interno di continuare a tenere sul suo profilo social la foto delle ragazze minorenni che venerdì 16 novembre lo hanno contestato durante una manifestazione studentesca. Nella foto postata da Salvini, accompagnata dall'epiteto «poverette», si vedono in primo piano tre ragazze con in mano un cartello. Sul cartello c'è una citazione del rapper Kento, che a sua volta cita piazzale Loreto. Dai follower del leader della Lega è arrivata una valanga di insulti sessisti nei confronti delle studentesse.