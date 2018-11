Come è andato l'incontro tra Conte e Juncker sulla manovra

Più resterà aperta la negoziazione, secondo Conte, e più si riuscirà, forse, a ritardare l'avvio della procedura. All'Ue Conte chiede anche di attendere prima di rendere pubblica la raccomandazione con cui si chiederà all'Italia di correggere i conti. È l'Ecofin ad essere chiamato ad approvare, non prima di fine gennaio, tale raccomandazione dell' "esecutivo" Ue. Ma, stando all'art. 126 del Trattato, tali raccomandazioni possono restare riservate finché la commissione non accerti che, nel periodo stabilito, il governo non abbia dato seguito alla raccomandazione stessa. In cambio il premier, sul tavolo del 13/o piano del Palais Berlaymont, porta rimodulazioni nei tempi delle misure, anche se non oltre maggio, quando si vota. E si fanno allo stesso tempo avanti alcune modifiche nella loro applicazione, come la previsione di dirottare - in forma di sgravio fiscale - tre mensilità del reddito di cittadinanza all'impresa che abbia assunto chi lo percepiva.

SALVINI: «SPERIAMO CHE NON SIA UN BLACK SATURDAY»

In vista dell'incontro in Europa, i due vicepremier avevano intanto abbassato i toni. «Speriamo che non sia un black saturday...», aveva scherzato Matteo Salvini. Che ha ribadito l'apertura sulla rimodulazione delle misure, perché «la manovra non è un pacchetto chiuso». Purché non si chieda al Governo «di mettere le mani nelle tasche degli italiani e togliere soldi». Esclusi anche «passi indietro sulla legge Fornero, che è una legge profondamente sbagliata e ha fatto danni incredibili in questo Paese». Il vicepremier Luigi Di Maio ha detto di aspettarsi «tanto» dall'incontro Conte-Juncker. E, come Salvini, anche lui ha ribadito che reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano. Soprattutto, «non è ipotizzabile alcuna riduzione della platea». Però si dice disponibile a concedere a Bruxelles alcune modifiche alla manovra: «Aumentiamo pure i tagli agli sprechi, riorganizziamo i beni pubblici, siamo disponibili anche a ragionare sulla dismissione di alcuni asset strategici». Concessioni che difficilmente basteranno, da sole, a convincere la Commissione che vuole parlare soprattutto di numeri del deficit e del debito.