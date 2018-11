Germania, perché Kramp-Karrenbauer non può salvare la Cdu

LE RICHIESTE DI CAMBIAMENTO DEGLI ELETTORI

Per la rosa degli interpellati, oltre un migliaio di aventi diritto al voto scelti a caso da una grande società demoscopica, Kramp-Karrenbauer è più «affidabile» e «simpatica» e rappresenterebbe anche meglio «gli interessi dei normali cittadini». L'opinione che si fa largo tra la popolazione tedesca rassicura sui timori di smottamento a destra ed è un metro di paragone importante per i delegati del Congresso, chiamati a esprimersi il 7 dicembre prossimo. Non di meno la realtà è sempre più scivolosa dei numeri. In questo caso fin troppo tranquilli rispetto alla forte richiesta di discontinuità emersa sia delle Legislative del 2017, sia delle Regionali in Baviera e nell'Essen, dello scorso autunno: vere batoste per lo status quo sia dell'Unione della Cdu-Csu (i gemelli cristiano-sociali bavaresi) sia dei socialdemocratici (Spd). Quel campione di elettorato per Kramp-Karrenbauer è composto anche di simpatizzanti di sinistra che alle urne non sceglierebbero Cdu?

AKK È PER L'ACCOGLIENZA COME MERKEL

Lo scarto è certo bilanciato da un'analoga percentuale, a destra, di tedeschi che opterebbero per partiti più radicali e che, contattati per la successione a Merkel, avrebbero dovuto preferire falchi come Spahn, o anche Merz ormai, pronto anche lui, per populismo, a «smantellare la legge sull'asilo». Il margine di errore statistico è indicato attorno al 3%. Ma dietro la luce pallida dell'astro nascente della politica nazionale tedesca (dal 2011 all'inizio del 2018 Kramp-Karrenbauer è stata capo partito regionale e governatrice del piccolo Land della Saarland) si profilano delle ombre, soprattutto a medio e a lungo termine, per la Cdu. Frau Kramp-Karrenbauer, Akk come la chiamano nella Saarland dov'è nata, si pone come una brava persona per i tempi che corrono: anti-populista, cresciuta in una famiglia di principi cattolici, sposata felicemente con un ingegnere e madre di tre figli, come Merkel è per la linea dell'accoglienza ai richiedenti asilo.