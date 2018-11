Salvini attacca Malta: «Ci rifila 200 migranti»

Matteo Salvini contro Malta. A poche ore dall'arrivo del premier Giuseppe Conte a Bruxelles, il ministro degli Interni Salvini ha denunciato La Valletta per aver abbandonato un barcone con 200 migranti, dopo che il 23 novembre la Ong Mediterranea aveva denunciato nell'indifferenza il naufragio di una imbarcazione con 100 persone a bordo. «Ci risiamo», ha affermato Salvini, «Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150-200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia». «La Valletta», ha aggiunto il ministro, «aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, ma me al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese». Un episodio utile per il leader della Lega per andare all'attacco dell'Unione europea dopo che pure sui migranti la Commissione si è schierata con l'Italia: «È l'ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa. A Bruxelles sono troppo impegnati a scrivere letterine contro l'Italia per occuparsi di questi problemi», ha concluso Salvini.