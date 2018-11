Secondo il sondaggio Ipsos la Lega cresce ancora

FORZA ITALIA IN CRISI

Specularmente, per quanto riguarda le intenzioni di voto, Ipsos segnala una crescita della Lega sul Movimento 5 stelle. Il Carroccio veleggia sul 36,2% mentre i penstastellati cedono un punto percentuale e si assestano sul 27,7%. Il Pd guadagna un 0,3% e arriva al 16,8%. Sotto Forza Italia al 7,9%, Fratelli d'Italia al 2,6%, +Europa al 2,1% e l'ormai sciolto LeU all'1,5%. La rincorsa della Lega è ancora più evidente se si prendono in considerazione i risultati delle ultime Politiche del 4 marzo. Il partito di Salvini è raddoppiato; l'alleato di governo, invece, ha perso terreno soprattutto tra giovani, gli elettori laureati e diplomati, la classe dirigente e i dipendenti pubblici. I dem, invece, mentre perdono consenso tra i 35-50enni, gli over 65 e nelle classi meno istruite, respirano tra i laureati e gli studenti. Forza Italia, invece, perde in casa: non convince più le donne, zoccolo duro e storico dell'elettorato azzurro.