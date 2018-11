Lo scontro tra populisti e anti-populisti sulle epidemie

In realtà, anche grazie al fatto che il primo vaccino fu creato per combatterlo, il vaiolo è stata la prima malattia sradicata nella storia dell’umanità: l‘ultimo caso fu diagnosticato infatti in Somalia il 26 ottobre del 1977, in Centroamerica nel 1971. Quanto alla lebbra si tratta comunque di una malattia ormai marginale. Nel 2016 si registrarono 168 casi negli Stati Uniti, due in Honduras, uno in Nicaragua, uno in El Salvador. È vero invece che tra le persone della carovana si sono registrati casi di tbc e di influenza, oltre che di pidocchi. Malattie causate dall'escursione termica tra il caldo centroamericano e il freddo delle montagne messicane e da problemi più generali di igiene. Qualche allarme, dunque, c’è. Ma di natura ben diversa da quella fantasticata dagli anti-migranti.

LA BUFALA DELLA TBC E DEL CONTAGIO DEI MIGRANTI

Anche in Italia si è parlato di un aumento della tbc per via degli immigrati. In effetti tra 2003 e 2012 il numero di casi tra residenti nati all’estero è passato dal 37 al 58%, ma l’incidenza complessiva è rimasta stabile, e quella tra i nati all’estero è dimezzata in un decennio. Cioè, alcuni immigrati vengono in Italia affetti da tbc per via delle condizioni dei luoghi di origine o del viaggio, ma nel nostro Paese guariscono e non contagiano nessuno. L'allarme colera a Napoli dello scorso ottobre riguardava invece un bambino di due anni e la madre appena rientrati dal Bangladesh. È vero, si tratta di una zona in cui il colera è endemico e da cui si diffuse dopo la conversione della popolazione all'islam attraverso i pellegrini alla Mecca. Però alla fine l'allarme in Italia è stato circoscritto a quei soli due casi.