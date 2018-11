I due errori di Salvini e Di Maio in Europa

Non solo siamo soli, ma siamo ed eravamo fin dall’inizio molto più deboli di quel fronte europeo contro il quale abbiamo deciso, a botte di “me ne frego”, di andare alla guerra. È stato fatto perché il “nemico” esterno compatta il popolo. L’Italia ha già in passato dichiarato guerre, vere, che non poteva vincere. Forse fa parte dei nostri istinti più balordi. E dietro l’Unione ci sono i mercati, che sono quello che sono, ma impossibile ignorarli. Siamo in guerra anche con loro. «Io sono convinto che gli italiani sono pronti a darci una mano» aveva detto Salvini al G6 di Lione (immigrazione), un mese e mezzo fa. Ma il risparmiatore italiano non è stato mai così tiepido come con questa 14esima asta dei Btp Italia a lui, prioritariamenta, riservata, chiusa giovedì 22 novembre con solo un quarto della raccolta minima attesa, e solo grazie agli istituzionali italiani: privati e stranieri più che tiepidi. E anche questo poteva essere benissimo previsto. Mettiamo qui da parte quell’elemento, fondamentale per il successo di Salvini, che è stata comunque la si giudichi la sua politica sull’immigrazione. Da tempo chiesta a gran voce da una parte cospicua del Paese, giusta o sbagliata che sia. E vediamo il cuore dell’ azione gialloverde su Europa ed economia.

L'UE È UNA STORIA DI SUCCESSO

Salvini e Di Maio hanno commesso due errori madornali e il primo è una conseguenza del secondo, che resta l’errore di fondo. Il primo è una sottovalutazione dell’Unione europea e dei suoi risultati, primo fra tutti l’euro. Per quanto piena di magagne, per quanto burocratica, parolaia e scoordinata, sottomessa fin troppo a un Consiglio (il collegio dei capi di Stato e di governo, o dei loro ministri) che non è stato capace di fissare una politica comune sull’immigrazione, per quanto l’euro sia un tavolo a tre gambe e malfermo, l’Unione europea resta una delle grandi storie di successo della politica ed economia globali del 900. Anzi, un successo con pochi confronti. Tanto più se si pensa che è sorta sulle ceneri di due terribili guerre fratricide. E invece per Salvini e Di Maio è diventata “il nemico”. È una realtà alla quale la netta maggioranza degli europei rimane legata. Non molti vogliono il ritorno alle monete nazionali, fra quanti sono entrati nell’euro. Nessuno salvo gli iper-nazionalisti esterofobi vuole il ritorno delle frontiere. Tutti, o quasi, apprezzano la libera circolazione delle persone e delle merci. Salvinismo e Cinque stelle hanno scelto però di alimentare una visione che vede la nazione, lo Stato-nazione, al centro del sistema, senza nulla sopra. L’Europa la subiscono e, Salvini forse anche per motivi personali da ex eurodeputato snobbato, la detestano.

I SOVRANISTI RESTERANNO UNA MINORANZA

Il secondo errore è l’incapacità storico-politica di dare una spiegazione conseguente di quanto sta accadendo nel pianeta, e che porta a dare più peso all’Europa e non a boicottarla. Salvini e Di Maio sanno benissimo che il sistema globale, il globalismo e i suoi strumenti, sono in crisi e pensano che il futuro sia dei nazionalismi, parola vera da usare invece dell’inutile neoparola “sovranismo”. Non si accorgono che se il nazionalismo dei grandi Paesi, Usa, Cina e Russia, ha un suo senso (perverso, ma vero) quello dei piccoli Paesi europei è solo suicida. Diventare servi di altre capitali per non essere “servi” di Bruxelles? Il nazionalismo è per Salvini il principio dell’ordine internazionale. Un ordine nazionalista dove ciascuno fa per sé. Di Maio è un po’ diverso, i Cinque stelle credono in un futuro di web, distribuzione di una ricchezza che si preoccupano poco di creare e di democrazia diretta, di una società piccola e felice fatta di onesti, beati loro e i loro sogni, e quindi alla fine sono nazionalisti perché questa loro rattoppata visione, oltretutto molto mediterranea, trova difficilmente sponde all’estero. L’Italia dei Cinque stelle inevitabilmente farà da sé. Salvini e Di Maio sperano in un voto per l’europarlamento, a maggio, dove i “sovranisti” avanzino a valanga e diventano maggioranza. Avanzeranno eccome, ma molto lascia prevedere che resteranno minoranza. Se ne riparlerà forse nel 2024.