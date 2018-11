Tornano le cene di Avanguardia nazionale

Dai vecchi camerati bresciani si passa a quelli romani. In un filmato di qualche mese fa facilmente reperibile in Rete si vede il militante storico di estrema destra Maurizio Boccacci ricevere un gagliardetto in presenza di Delle Chiaie dopo aver cantato l’inno del movimento per il 58esimo anniversario della fondazione del movimento all’interno di un ristorante della Capitale. Sessantuno anni e figura di spicco della destra estrema, Boccacci è stato dapprima fondatore del Movimento politico occidentale e poi leader della formazione neonazista Militia. Un anno fa, dopo la vile aggressione di Roberto Spada al giornalista Daniele Piervincenzi, manifestò il suo sostegno al fratello minore del boss di Ostia, Carmine “Romoletto” Spada. Capace di promuovere manifestazioni in favore della liberazione dell’ex capo delle SS naziste Erik Priebke, Boccacci non ha mai nascosto la sua ammirazione per Hitler, arrivando a definire una farsa persino l’Olocausto.

LA FORMAZIONE POLITICA DI NUOVI MILITANTI

Il commento di solidarietà del militante neofascista, noto inoltre per la sua amicizia con l’uomo nero di Mafia Capitale Massimo Carminati, aiuta appunto a far capire la connessione tra gli ambienti neofascisti e quelli orbitanti intorno a famiglie potenti come gli Spada e i Casamonica. Non solo dunque pura teoria e semplici cene tra nostalgici. La nuova Avanguardia effettua costantemente formazione politica di nuovi militanti appoggiandosi comunque a personaggi storici. Dopo la nomina recente dei coordinatori regionali dell’organizzazione, il prossimo obiettivo è quello di aprire sedi sparse nel nostro Paese. Se lo sono promessi a Roma lo scorso 7 luglio, in occasione del 58esimo anniversario di una realtà che è sempre stata serbatoio della manovalanza nera del crimine eversivo. Prima del pranzo i camerati, una settantina in totale e provenienti anche da Brescia, hanno discusso del programma politico, sintomo di un’attività attuale e soprattutto regolare. In un’epoca dove lo sdoganamento fascista è ormai tristemente all'ordine del giorno, se Avanguardia Nazionale sta rinascendo, non sta certo avvenendo di nascosto.