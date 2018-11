I piani di Salvini e Di Maio per evitare un cambio di governo

I DUE VICEPREMIER VOGLIONO TIRARE AVANTI FINO ALLE EUROPEE

D'altro canto, non lo stuzzica neppure un ribaltone che rafforzi il peso della Lega. Salvini non ama Berlusconi e sa bene che in un contenitore di centrodestra non soltanto diventerebbe schiavo dei diktat Berlusconi - come dimostra la trattativa sulla Rai - e tornerebbe in auge il vecchio Carroccio, da Roberto Maroni in giù, che ancora oggi ha rapporti ad Arcore. E non lo esalta neppure l'idea di fare il premier in un esecutivo che si reggerebbe soprattutto sul voto dei fuoriusciti pentastellati, già oggi difficili da gestire nonostante il controllo militare della Casaleggio. Per tutto questo, come detto, Di Maio e Salvini vogliono tirare avanti sino alle Europee. In quest'ottica hanno deciso di blindare i loro provvedimenti bandiera: il reddito di cittadinanza vedrà la luce con un decreto prima della fine dell'anno, sul Ddl sicurezza è stata chiesta la fiducia. Soprattutto i due avrebbero deciso di recuperare eventuali risorse per abbassare il deficit con un piano di spending review e non togliendo soldi al reddito e a "quota cento". Dando l'avallo a questa operazione soltanto in cambio di garanzie - soprattutto dal Colle - sulla sopravvivenza del governo gialloverde. Non a caso il Capitano - alla presentazione dell'ultimo libro di Lilli Gruber - ha scandito sul passo indietro sui decimali della manovra: «Potrebbe essere anche un'avanzata per uscire dalla trincea, bisogna vedere come la si guarda».