Il M5s e l'amnesia sulle spese dei cappellani militari

Chi sono i cappellani militari? Sono preti che svolgono la loro funzione presso caserme o in missione all'estero assieme ai militari italiani, e il loro stipendio è equiparato a quello dei più alti gradi dell'esercito. Tra i 166 cappellani vi sono due generali, 36 tenenti colonnello, 26 maggiori, 57 capitani e 30 tenenti. I generali hanno stipendi di circa 110 mila euro annui.

LA BATTAGLIA SUI CAPPELLANI MILITARI DI BERNINI

La polemica sul mantenimento del costo dei cappellani militari da parte dello Stato è ben nota alle cronache. I primi a farne una loro battaglia furono i radicali, seguiti, nella legislatura passata dal M5s. L'(ex) onorevole pentastellato Paolo Bernini era in prima linea. Nel novembre 2013 era perfino finito in un servizio delle Iene: aveva presentato un emendamento alla legge di bilancio in cui chiedeva che il costo dei cappellani passasse dallo Stato alla Chiesa. Nel 2017 Bernini presentò anche un'interrogazione parlamentare, dopo che a un'altra interrogazione del 2014 firmata da alcuni senatori cinque stelle era stata data una risposta evasiva da parte del governo.

FINANZIAMENTI RICONFERMATI DAL GOVERNO CONTE

Oggi, nonostante il numero dei cappellani sia passato da 177 a 166, questa battaglia portata avanti dal M5s sin dal 2013 pare essere scomparsa dagli atti del governo giallo-verde, che ha riconfermato i finanziamenti ai cappellani militari per un totale di 9.410.272 euro per l'anno 2019. Vedremo se in futuro il governo provvederà a scaricare i costi dei suddetti cappellani sulle casse della Chiesa, come promesso per cinque anni in parlamento, o se tutto rimarrà invariato.