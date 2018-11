La polemica su Di Maio dopo il servizio delle Iene sul padre Antonio

«Che conseguenze traiamo?», prosegue Gasparri, «noi siamo garantisti, rispettosi di tutti, le responsabilità, lo sappiamo bene, sono personali e quindi le colpe dei padri non ricadono per forza sui figli. Quindi Giggino Di Maio è innocente, poi lui di lavoro, lo ha dimostrato più volte, non sa niente. Ma loro che hanno sempre fatto una equiparazione di virtù pubbliche, vizi privati e che hanno puntato l'indice contro tutto e contro tutti, che cosa hanno da dire su questa vicenda? Perché, caro Di Maio, il fatto che tuo padre tenesse in nero delle persone nella sua azienda e che una volta infortunatesi gli dicesse di non dire che era successo a lavoro è molto grave. Ora hai detto che con tuo padre non ti sei parlato per molti anni, però le abbiamo viste anche noi le fotografie familiari di qualche settimana fa, nei pranzi in casa in giacca e cravatta per rassicurare l'opinione pubblica. Quindi, la famiglia quando serve come sfondo per una bella foto è utile, quando invece imbarazza, perché papà avrebbe fatto qualcosa di irregolare, è qualcosa di lontano. Anzi, 'non ci siamo parlati per anni'. Giggino, la coerenza nella vita vuol dire tanto e anche sapere le famiglie che si hanno alle spalle. Chi da cattivi esempi non potrà certo portare buone soluzioni».