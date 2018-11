Cosa hanno detto Lega, M5s e Ue su manovra e deficit

Dopo le assicurazioni domenicali dei due azionisti di governo - «Non ci attacchiamo ai decimali, ritoccarli non sarà un problema», è il ragionamento filtrato dal quartier generale del Carroccio. «Sul deficit non andremo al muro contro muro con l'Ue, difendiamo i cittadini non i numerini», ha fatto eco il M5s - Luigi DI Maio ha ribadito a Radio Radicale: «Come abbiamo detto il tema non sono i numeri ma i cittadini, gli obiettivi che ci siamo dati: quota 100, il reddito di cittadinanza, i rimborsi ai truffati per le banche e il pacchetto imprese sono misure da cui non possiamo prescindere». Aggiungendo: «Se poi all'interno della contrattazione deve diminuire il deficit non è importante, importante che non sia abbassi la platea che riceve quelle misure».

SALVINI: «TOGLIEREMO GLI ALIBI A BRUXELLES»

Gli ha fatto eco Salvini dal Gr1: «A noi interessa che il Paese cresca e che gli italiani lavorino; perché se più italiani lavorano il debito scende. Con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio in questi cinque mesi ho lavorato più che bene. Tra persone concrete di buonsenso l'accordo l'abbiamo sempre trovato e lo troveremo anche questa volta». Il ministro dell'Interno è tornato a difendere la manovra che si fonda sul «diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il diritto alla salute e la riduzione fiscale. E quindi se a Bruxelles pensano di tenere in ostaggio il governo o 60 milioni di italiani su uno zero virgola, siamo disponibilissimi a togliergli qualunque alibi».

DI MAIO E LE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PER I TUTOR

Raffreddati i mercati, Di Maio nel suo intervento a Radio Radicale ha annunciato anche un piano di assunzione straordinaria per i tutor che guideranno chi avrà il reddito di cittadinanza. «I centri per l'impiego», ha spiegato, «dovranno essere ristrutturati, restano centrali, la cosa su cui stiamo investendo è il tutor o il navigatore». La figura del tutor è centrale visto che sarà lui a portarre il beneficiario «in un'agenzia o in un centro per l'impiego a formarsi». Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, parlando della possibilità di trasferire l'assegno dal disoccupato all'impresa, ha quindi ricordato che la misura cavallo di battaglia del Movimento è «finalizzata al lavoro»: «Quando un'azienda ti assume prenderà per tre mesi il reddito che avrebbe preso la persona come disoccupato e se assume una donna lo sgravio sarà di sei mesi e equivale sempre all'ammontare del reddito».