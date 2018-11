Sequestro e sparizione, le ambiguità vaticane sul caso Orlandi

Nella nota, che in modo circostanziato cercava di dimostrare come da parte vaticana vi fosse state sempre «piena collaborazione» con le autorità italiane durante le indagini, si legge per ben 12 volte la parola «sequestro» in relazione al caso Orlandi, e solo tre volte ci si riferisce alla vicenda con il termine «scomparsa», per altro mai direttamente ma solo in via generale per fare riferimento alla necessità di opporsi alla «realtà terribile e spesso dimenticata che è costituita dalla scomparsa delle persone, in particolare di quelle più giovani…». Solo un caso? Una sorta di sintesi linguistica quasi automatica (è scomparsa, quindi è stata sequestrata), o padre Lombardi – con il placet probabile della segreteria di Stato cui la nota sarà stata presumibilmente sottoposta prima della diffusione - ripete un termine con il quale, in modo abituale, Oltretevere si fa riferimento alla vicenda Orlandi? E in questo caso, perché?