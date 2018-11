I sondaggi politici del 26 novembre

Negli ultimi sondaggi politici di Swg diffusi da Enrico Mentana al TgLa7, la Lega ha perso l'1,2% negli ultimi sette giorni, portandosi ora al 31,5%. «I sondaggi ci danno al 36% ma io non ci credo. Tengo i piedi per terra», aveva detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro di Lilli Gruber L'inganno, citando la rilevazione di Nando Pagnoncelli. Non basta la crescita di appena lo 0,1% al Movimento Cinque Stelle per recuperare il divario con l'alleato di governo: i grillini non superano il 26,5%. Cresce timidamente anche il Partito democratico, che guadagna mezzo punto percentuale in una settimana, tornando al 18%. In ascesa anche Forza Italia, oggi all'8,4%. Stabile Fratelli d'Italia al 3,5%.

SOLO IL 19% VUOLE MANTENERE LA MANOVRA INALTERATA

Nella settimana di scontro tra il governo e la Commissione Ue, gli italiani sono sempre più convinti che l'esecutivo dovrebbe evitare il muro contro muro. Secondo il 38% degli elettori, bisognerebbe rivedere completamente la manovra. Per il 30% bisognerebbe andare incontro alle richieste di Bruxelles, ma con modifiche limitate. Solo il 19% è per la resistenza a oltranza, cioè chiede al governo di mantenere inalterata la legge di bilancio anche a rischio di subire la procedura di infrazione.