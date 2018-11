Unione europea e Italia, una grande fiera dell’ipocrisia

L'APERTURA SUL DEFICI DI SALVINI E L'ARTE DEL RINVIO

Tanto basta perché a Bruxelles colgano la palla al balzo lasciando trapelare che questa duttilità dell’Italia è considerata dai commissari un buon viatico alla trattativa. Verrebbe da dire che Juncker, Moscovici e compagni si attaccano a ogni cosa pur di trovare una soluzione che eviti il peggio. E non lo fanno certo per spirito di solidarietà, ma perché sanno bene che se la situazione degenerasse il caso Italia potrebbe trasformarsi in una valanga che travolge tutto. Basterebbe che guardassero a come il governo pensa di passare dal fino all’altro ieri intoccabile 2,4% al 2,2% per non farsi prendere in giro. L’escamotage è quello dove il Paese eccelle, ovvero l’arte del rinvio. Ecco che allora posticipare di un altro mese, da marzo ad aprile 2019, l’introduzione di quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza, consente di racimolare quei poco più di 3 miliardi utili alla bisogna. Se poi, visto che ci siamo, da aprile si rinviasse a maggio, ecco che si atterra a quel 2% che porrebbe fine alla tenzone con Bruxelles. Insomma, anche i numeri da ferrei indicatori sono stati messi al servizio di una realtà di comodo. Sono come i mattoncini di un Lego che si possono smontare e rimontare a piacimento. Un po’ di spregiudicatezza condita dall’ipocrisia, ed ecco che anche la matematica si può trasformare in un’opinione.