Perché contro Salvini Di Maio pensa alla quota mille

Contrastare la leghista "quota cento" pensionistica con "quota mille" nel reddito di cittadinanza. Nella guerra comunicativa interna al fronte giallo-verde, e nella lunghissima elaborazione del futuro sussidio, i Cinque stelle stanno studiando un meccanismo per portare a mille euro l'assegno per le famiglie con due figli. Un numero, come detto, che mediaticamente deve avere la stesso eco di quello che il Carroccio, in ambito previdenziale, vorrà usare in campagna elettorale soprattutto per mantenere l'elettorato over 60 nel Settentrione, dove già oggi viene staccato in maggioranza il numero di pensioni di vecchiaia. Un numero che però non torna.