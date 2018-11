Lega, perché il partito più forte è anche il più debole

I TEMI SU CUI SALVINI HA COSTRUITO IL CONSENSO HANNO MENO FORZA

Salvini ha un problema: deve gestire l’enorme consenso di cui gode, ma i temi su cui può fare leva si vanno esaurendo. Il principale, ovvero l’immigrazione, è affidato a un decreto che sta per concludere il suo esame alla Camera e su di esso in settimana verrà posta la fiducia. Una volta approvato, la questione securitaria non sarà più spendibile come argomento di propaganda. C’è poi un secondo cavallo di battaglia, la flat tax, su cui però aleggia una fitta nebbia. Che Salvini la voglia portar a casa non v’è dubbio, ma poco o nulla si sa su modi e tempi. Resta il terzo cavallo, la riforma della legge Fornero con l’introduzione della fatidica quota 100 per andare in pensione. Anche qui, fermo il principio, ancora per la gran parte indefinita la sua esecuzione. Sono tutti e tre dei capisaldi sui cui Salvini ha costruito il suo consenso, ma basta che ne venga meno uno che la sua stella potrebbe incominciare ad appannarsi.