Il padre di Di Battista ha difeso quello di Di Maio

«Il 'nero', come sottolineato da tanti, è il mio colore preferito»; quello peggiore invece è «il nero tendente al rosso che diventa di un altro colore, diventa marrone, il colore della merda». Lo scrive in un post su Facebook Vittorio Di Battista, un altro padre di un esponente politico del Movimento 5 stelle secondo cui «il rosso, con forti tendenze al marrone, è il colore di quegli svergognati che si sono buttati sul 'nero' di casa Di Maio». «Non rompete il fianoromano», ha aggiunto Di Battista senior, «il nero serve ai piccoli imprenditori, ai direttoroni di giornaloni, ai sub appaltati, alle imprese sub appaltanti, ai politici e alle alte cariche parlamentari. Ecco, dunque, 'nero è bello', come diceva Mughini prima di diventare tifoso della famiglia Agnelli. Ma il nero tendente al rosso diventa di un altro colore...».

«DEPUTATI E SENATORI CHE PAGANO IN NERO SONO I PEGGIORI»

«Neri sono i migliori cantanti americani, Nero è il nome del più famoso investigatore della letteratura, nera era la faccetta della piccola abissina e nero è il buco da cui, ci dicono, è nato l'universo. Nera era pure la giacca di orbace indossata dai vecchi superstiti estimatori di Tanassi e seguaci del tanassismo», ha proseguito Di Battista ergendosi a difensore di Di Maio senior e scagliandosi contro «quei direttoroni di giornaloni che pagano in nero i sottoposti collaboratori (i famigerati 5/6 euro a paginetta)» e anche contro «i titolari di aziende in sub appalto di sub appalto di sub appalto su cantieri vinti, con l'imbroglio nero e più nero che possa esistere. Ma i peggiori, tra gli svergognati, tutti rossi tendenti al nero, sono i deputati e i senatori che pagano in nero i collaboratori».

IL PADRE DI CONTE: «HA SBAGLIATO, MA HA GIÀ CHIESTO SCUSA»

Anche il padre del premier Giuseppe Conte ha detto la sua: «Mi sembra esagerato, che c'entra? Il padre ha sbagliato, già si è pronunciato Di Maio, ha detto il padre ha sbagliato. Che deve fare più?» Per il papà del presidente del Consiglio la questione è risolta: «Ma è naturale, è un fatto che finirà, sono cose che capitano e sono capitate, basta».