Salvini ha querelato Belsito per i fondi della Lega

Lunedì 26 novembre, del resto, i giudici della Corte d'Appello di Genova hanno confermato la condanna per il Senatur e per l'ex tesoriere della Lega, rispettivamente a un anno e 10 mesi e a tre anni e nove mesi. Il caso riguarda la maxi truffa sui rimborsi elettorali, che secondo i magistrati fu orchestrata dai due condannati nel quadriennio 2008-2011, e i 49 milioni di euro che il partito deve restituire al parlamento. Per l'accusa quei soldi sono stati usati dalla famiglia di Bossi e dai suoi fedelissimi per spese personali.

SENZA QUERELA TUTTO IL PROCESSO RISCHIAVA DI SALTARE

Questa parte dell'inchiesta è rimasta a Milano ed è oggetto della querela depositata da Salvini. I giudici lombardi, in primo grado, hanno condannato Belsito a due anni e sei mesi, Umberto Bossi a due anni e tre mesi e il figlio Renzo a un anno e sei mesi. Gli imputati, però, hanno fatto ricorso in Appello e tutto il processo rischiava di saltare, perché la Lega non aveva ancora presentato la querela di parte. Ora, con la mossa di Salvini, il rischio di un colpo di spunga è stato azzerato e il dibattimento si farà.

L'ESPOSTO CHE HA PORTATO ALL'INCHIESTA PER RICICLAGGIO

Dopo la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova l'ex revisore contabile della Lega, Stefano Aldovisi, anche lui condannato, ha presentato un esposto da cui è partita un'altra inchiesta, questa volta per riciclaggio. Secondo l'ipotesi della procura ligure, durante le gestioni di Roberto Maroni e Matteo Salvini una parte dei 49 milioni (circa 10) sarebbe stata trasferita in Lussemburgo tramite la Banca Sparkasse di Bolzano. Tre di quei milioni, sequestrati dagli investigatori, sono rientrati nel nostro Paese all'inizio del 2018. Aldovisi, nel suo esposto, ha scritto che durante la gestione Maroni «19,8 milioni di euro in liquidità e titoli sono stati trasferiti dalla filiale Unicredit di Venezia alla sede di Banca Aletti a Milano, per essere messi in sicurezza». Durante la gestione Salvini, sarebbe avvenuto un secondo passaggio: un presunto travaso fra i conti della vecchia Lega e Noi con Salvini. L’attuale tesoriere della Lega, Giulio Centemero, ha smentito tutto: «Siamo pronti a dimostrare che non ci sono stati movimenti finanziari sospetti».