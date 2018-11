Approvato il decreto sicurezza: adesso è legge

Il decreto sicurezza è legge: dopo il voto di fiducia, il provvedimento è stato definitivamente approvato alla Camera con 396 sì e 99 no. Una ola e un lungo applauso da parte dei deputati della Lega hanno accolto il via libera, mentre i deputati del Movimento 5 stelle sono rimasti in silenzio. Subito dopo il voto Matteo Salvini ha stretto la mano a Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento che gli era seduto accanto. «Sono felice, è una giornata memorabile», ha commentato il ministro degli Interni. Ma su migranti, legittima difesa e grandi opere Lega e M5s non la pensano allo stesso modo e questa distanza è destinare a crescere con la campagna elettorale delle elezioni europee. Il duello va ben oltre la manovra e il dissenso interno ai pentastellati non si spegne: in 14 non hanno votato il decreto-bandiera del Carroccio. Un corto circuito che rischia di allargarsi in parlamento, quando si tratterà di votare sul Global Compact. Non a caso, secondo diversi rumors, il post-manovra potrebbe trasformarsi per il M5s in un piccola girandola di membri del governo. Sottosegretari soprattutto, tutti impegnati in temi economici.

SÌ ANCHE DA FRATELLI D'ITALIA E FORZA ITALIA

Oltre alla maggioranza hanno detto sì al provvedimento anche i deputati di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Così, ai 346 parlamentari che fanno parte dei gruppi M5s e Lega si devono aggiungere 24 di FdI, 68 di FI e quattro del Misto. Ma a questa cifra, che sarebbe stata di 442, si devono togliere i deputati assenti e quelli in missione che sono per il M5S: 14 assenti e 22 in missione. Cioè 36. Esattamente lo stesso numero dei deputati forzisti che non hanno partecipato alla votazione. Per quanto riguarda la Lega, invece, gli assenti sono stati cinque e 1uattro quelli in missione. Al totale, che è 397, va sottratto il presidente della Camera, Roberto Fico, che per prassi non vota. Si arriva così a 396 che sono 60 voti in più rispetto alla fiducia incassata dal provvedimento il 27. A dare la fiducia chiesta dal governo sul decreto erano stati, infatti, solo i parlamentari del M5s e della Lega, oltre a tre esponenti del Maie: Salvatore Caiata, Antonio Tasso e Catello Vitiello. I contrari erano stati i rappresentanti di FdI, Pd, LeU, FI ed esponenti del Misto. Non avevano partecipato al voto di fiducia tre deputati della Lega e uno del M5S, mentre in missione erano risultati un parlamentare del Carroccio e 7 dei 5 Stelle. In tutto avevano "disertato" il voto 12 deputati della maggioranza.

CONTE: «REALIZZATO UN ALTRO PEZZO DEL PROGRAMMA»

«Il decreto sicurezza è stato definitivamente approvato alla Camera dei Deputati. Un altro pezzo del contratto di governo è stato realizzato. Abbiamo assunto precisi impegni di fronte agli italiani e continueremo a rispettarli. Proseguiamo così», ha scritto scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo il voto finale della Camera.