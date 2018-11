Boschi e Di Battista continuano a litigare sul padre di Di Maio

DI BATTISTA: «TI MERITI LA FINE CHE HAI FATTO»

Di tutt'altro avviso Alessandro Di Battista che sempre su Facebook ha replicato a un altro post della ex ministra: «Eri il ministro delle riforme, la possibile madre della nuova Costituzione e guarda, stai qui a rispondere ad un cittadino che non ha neppure più ruoli istituzionali. È la fine che ti sei meritata per le tue menzogne e per aver provato ad utilizzare il tuo ruolo per scopi personali», è stata la dura presa di posizione del leader pentastellato in risposta a un post con cui Maria Elena Boschi lo aveva definito, insieme a suo padre, «fascista». Un commento che sarebbe stato poi cancellato dalla pagina Fb della ex ministra.

«ATTACCO CIÒ CHE HAI PROVATO A FARE»

«Guarda che io ti ho attaccato (e aggiungo politicamente affondato) non per tuo padre ma per ciò che hai provato a fare, da ministro, per la banca di tuo padre», ha scritto ancora Di Battista che ha sottolineato la diversa situazione tra Boschi e Di Maio: utilizzare «la propria posizione per scopi personali», è cosa «che Luigi non ha mai fatto ma chi è in malafede non lo ammetterà mai». Di Battista approfitta poi del post per chiedere alla ex ministra: «non hai mai risposto ad una cosa: sapevi o no che tuo padre incontrava Flavio Carboni a poche centinaia di metri dal tuo ufficio da ministro per chiedergli aiuto per Banca Etruria? Lo stesso aiuto che tu chiedevi a destra e manca utilizzando il tuo ruolo da ministro». Infine, «ti attacchi al sessismo, alle fake news, al fango sul babbo, ma il problema sei tu, le tue menzogne e quelle di tutti i componenti del renzismo».